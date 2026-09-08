Ο Ολυμπιακός «καρδιοχτύπησε» όμως με Γκονζάλες και Πουέρτα πήρε εκδίκηση από τον Βόλο

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 του Βόλου στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αρμάντο Γκονσάλες που σημείωσε δύο γκολ και μία ασίστ.

Παίρνοντας μια μίνι εκδίκηση για το πρόσφατο 1-1 του πρωταθλήματος, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του για 78 λεπτά.

Ο Αρμάντο Γκονσάλες άνοιξε το σκορ στο 42’ από κοντά μετά από απόκρουση σε κεφαλιά του Φίλη, ενώ στο 50’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με κεφαλιά από σέντρα του Πέντερσεν.

Στο 68’ ο Μεξικανός επιθετικός σέρβιρε στον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος με εξαιρετικό ψηλοκρεμαστό πλασέ πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Ολυμπιακού για το 3-0.

Παρά την υπεροχή των γηπεδούχων, ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στο φινάλε και ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Αρχικά στο 79’ ο Γκονζάλες μείωσε σε 3-1 από γύρισμα του Λυκουρίνου, ενώ στο 89’ ο Χαραλαμπόγλου με ωραίο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-2, βάζοντας προσωρινό άγχος στους «ερυθρόλευκους» μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Βεργέτη.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζιάν, Πουέρτα, Φίλης, Κουτσογούλας, Σα, Φορτούνης, Γκονζάλες

Βόλος: Κοσέλεβ, Μύγας, Λυκουρίνος, Αγιάκουα, Γρόσδης, Ρεφατλάρι, Τσοκάνης, Τζόκα, Φουρτάδο, Ρέγκις, Χαραλαμπόγλο