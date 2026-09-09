Μεντιλίμπαρ: «Eξαιρετική εμφάνιση Πουέρτα, o Γκονσάλες πρέπει να συναγωνιστεί Γιάρεμτσουκ και Σίλβα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Βόλου και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στα γκολ του Αρμάντο Γκονσάλες και στο ντεμπούτο του Γκουστάβο Πουέρτα.

Μεντιλίμπαρ: «Eξαιρετική εμφάνιση Πουέρτα, o Γκονσάλες πρέπει να συναγωνιστεί Γιάρεμτσουκ και Σίλβα»
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Βόλου στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, έκανε το 2/2 στη διοργάνωση και έβαλε τις βάσεις για την απευθείας πρόκρισή του στα προημιτελικά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στα γκολ του Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της νίκης, αλλά και στον ανταγωνισμό που υπάρχει για τη θέση του.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε παράλληλα στο εξαιρετικό ντεμπούτο του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στην πρώτη του εμφάνιση.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για το τι πρέπει να κρατήσει ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι:

«Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι σήμερα είναι η εξαιρετική εμφάνιση του Πουέρτα. Ηταν καλά τοποθετημένος συνεχώς και μας βοήθησε πολύ στο παιχνίδι σε όλους τους τομείς. Το μόνο αρνητικό, είναι το γεγονός ότι χαλαρώσαμε στο τέλος και δεχθήκαμε δύο γκολ».

Για το κάθετο παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε και κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και κατά πόσο αποδίδει με κλειστές άμυνες:

«Η πρόθεσή μας είναι πάντα να ανοίγουμε τις αντίπαλες άμυνες. Το κάθετο ποδόσφαιρο δεν βοηθάει πάντα.

Κάποιες φορές είναι δύσκολο να ξεκινήσει η επίθεση από τον τερματοφύλακα, αλλά και από την άμυνα πολλές φορές, δεν μπορείς να βρεις χώρους. Εξαρτάται και από την αυτοπεποίθηση του κάθε ποδοσφαιριστή».

Για την εμφάνιση του Αρμάντο Γκονσάλες και κατά πόσο μπορεί να γίνει αντικαταστάτης του Αγιούμπ Ελ Κααμπί:

«Ο Γκονσάλες ήρθε εδώ για να διεκδικήσει τη θέση του στην ενδεκάδα. Εξαρχής είχε στόχο να συναγωνιστεί τον Ελ Κααμπί.

Το δύο σημερινά γκολ θα τον βοηθήσουν πολύ, ψυχολογικά, αλλά θα πρέπει να συναγωνιστεί και τους συμπαίκτες του που παίζουν σε αυτή τη θέση, τον Γιάρεμτσουκ και τον Ζότα Σίλβα».

Τα highlights του αγώνα:

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