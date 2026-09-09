Συνεχίζεται η δράση στο Champions League

Μετά τη μεγάλη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί της Λασκ, ματσάρες έχει και το σημερινό πρόγραμμα της League Phase.

Συνεχίζεται η δράση στο Champions League
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Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και την εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ επί της Λασκ, το πρόγραμμα της League Phase του Champions League συνεχίζεται με… αμείωτο ενδιαφέρον.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινάει στις 19:45 με τους αγώνες Μπαρτσελόνβα-Φέγενορντ και Στουτγκάρδη-Βίκινγκ.

Αργότερα και συγκεκριμένα στις 22:00 το σκηνικό κορυφώνεται, με τους αγώνες Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολι - Άρσεναλ να ξεχωρίζουν, ενώ η Παρί υποδέχεται τη Σλόβαν και η Σπόρτινγκ τη Γαλατά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1

Ντόρτμουντ- Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ - Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 19:45

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 19:45

Παρί ΣΖ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00

Λίβερπουλ- Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

Σπόρτινγκ Λ. - Γαλατάσαραϊ 22:00

Νάπολι - Άρσεναλ 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ 19:45

Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 19:45

Μπάγερν - Μπόντο Γκλιμτ 22:00

Μάντσεστερ Γ. - Σαμπάχ 22:00

Σλάβια Πράγας - Λανς 22:00

Κόμο - Λειψία 22:00

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