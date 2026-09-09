Euroleague: Το Μιλάνο υποψήφιο για να φιλοξενήσει το Final Four του 2030

Το Μιλάνο είναι ανάμεσα στις πόλεις που διεκδικούν να φιλοξενήσουν το Final Four της Euroleague το 2030, έχοντας ήδη καταθέσει επίσημα την υποψηφιότητά του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, η ιταλική πόλη έχει υποβάλει το σχετικό αίτημα, με στόχο οι αγώνες που θα κρίνουν τον πρωταθλητή Ευρώπης να πραγματοποιηθούν στο Unipol Dome.

Το Μιλάνο έχει φιλοξενήσει ξανά Final Four της Euroleague, καθώς το 2014 η διοργάνωση είχε διεξαχθεί στην ιταλική πόλη, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να κατακτά τον τίτλο.