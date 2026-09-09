Η μοναδική ματ μαύρη Ferrari Enzo στον κόσμο βγαίνει προς πώληση

Η πιο ξεχωριστή Ferrari του είδους της βγαίνει στην αγορά και έχει μια ιστορία που αξίζει εκατομμύρια.

Χρήστος Κάβουρας

Η μοναδική ματ μαύρη Ferrari Enzo στον κόσμο βγαίνει προς πώληση
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Ματ μαύρη, βασιλική και σχεδόν αχρησιμοποίητη. Αυτό ακριβώς είναι το συγκεκριμένο συλλεκτικό artefact, παρά με ένα ακόμη supercar. Ο λόγος; Είναι η μοναδική Ferrari Enzo που έφυγε από το Μαρανέλο βαμμένη από το εργοστάσιο σε ματ Nero Opaco και αν αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να τραβήξει την προσοχή, υπάρχει και το μικρό story της προέλευσής της που την κάνει ακόμα πιο συλλεκτική.

Βλέπεις, κατασκευάστηκε κατόπιν ειδικής παραγγελίας μέλους της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι, μόνο που και αυτή η συγκεκριμένη Enzo του 2004 επιστρέφει στην αγορά μέσω της RM Sotheby’s και της πλατφόρμας Sealed, σε μια ιδιωτική διαδικασία πώλησης που σημαίνει ότι το τελικό ποσό της συναλλαγής δεν θα γίνει γνωστό, αλλά είναι βέβαιο ότι θα πιάσει αστρονομικές τιμές.

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Και κάπως έτσι, ένα ήδη εξαιρετικά σπάνιο αυτοκίνητο αποκτά ακόμη ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από την αξία του.

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Μια Enzo που δεν μοιάζει με καμία άλλη

Το ματ μαύρο χρώμα είναι ίσως το πρώτο πράγμα που τραβάει το βλέμμα και όχι άδικα. Δεν πρόκειται για μεταγενέστερη μετατροπή ή για βαφή που προστέθηκε κάποια στιγμή στη ζωή του αυτοκινήτου καθώς η Ferrari κατασκεύασε εξαρχής τη συγκεκριμένη Enzo με το Nero Opaco ως εργοστασιακό χρώμα.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το μαύρο δέρμα, με τα κόκκινα όργανα να προσθέτουν την απαραίτητη αντίθεση. Μια διαμόρφωση διακριτική μεν, αλλά αρκετά επιθετική ώστε να ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα της Enzo.

Και εδώ βρίσκεται το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι. Από την Enzo κατασκευάστηκαν μόλις 400 αυτοκίνητα. Όταν λοιπόν έχεις ένα μοντέλο που από μόνο του αποτελεί συλλεκτικό τρόπαιο και προσθέσεις σε αυτό ένα μοναδικό εργοστασιακό χρώμα και βασιλικό provenance, τότε η συζήτηση περνάει σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

5.740 χιλιόμετρα και 660 ίπποι

Κάτω από το αμάξωμα, κυριαρχεί ένας ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας 6,0 λίτρων με απόδοση 660 ίππων, συνδυασμένος με ένα σχεδιαστικό πακέτο που ακόμη και σήμερα δείχνει επιθετικό και εξωτικό. Και το καλύτερο; Το κοντέρ της συγκεκριμένης Ferrari γράφει μόλις 5.740 χιλιόμετρα, κάτι που για ένα αυτοκίνητο του 2004, πρόκειται ουσιαστικά για ελάχιστη χρήση και στην αγορά των συλλεκτικών Ferrari μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Ίσως και αυτός είναι ο λόγος που πέρασε από σέρβις το οποίο κόστισε… 127 χιλιάδες δολάρια το 2022.

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Το αυτοκίνητο υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εργασίες με τα απαραίτητα εξαρτήματα να αντικαθίστανται ή να επισκευάζονται, ενώ το αμάξωμα βάφτηκε ξανά στο αυθεντικό Nero Opaco. Στη συνέχεια, η συντήρησή της συνεχίστηκε από εξειδικευμένα συνεργεία Ferrari.

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Με άλλα λόγια, όποιος την αποκτήσει δεν αγοράζει απλώς μια Enzo με λίγα χιλιόμετρα, αλλά ένα αυτοκίνητο που έχει ήδη περάσει από μια εξαιρετικά προσεκτική διαδικασία ανανέωσης και διατήρησης, και κουβαλάει τεράστια ιστορία.

Βέβαια, θα πρέπει να σκάσει πολλά -ενδεχομένως κοντά στα 10 εκατομμύρια δολάρια- οπότε ας την απολαύσουμε σε ό,τι φωτογραφία ανεβάσαμε.

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