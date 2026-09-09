«Στη λίμνη Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague»

Στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία θα συνεδριάσουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων στις 5 Οκτωβρίου για το μέλλον της Euroleague.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σημερινό ρεπορτάζ της «Gazzetta Dello Sport», η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στη λίμνη Κόμο και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο 5 αστέρων «Villa d’Este».

Σκοπός της συνεδρίασης θα είναι να τεθεί στο τραπέζι το θέμα της συνεργασίας με το NBA Europe και μία πιθανή πρόταση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ακόμα και για εξαγορά της λίγκας.