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Και επίσημα Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς. 

Και επίσημα Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ
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Μετά την οριστική συμφωνία, αλλά και την χθεσινή άφιξη του παίκτη στη Θεσσαλονίκη ήρθε και η ώρα της ανακοίνωσης. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς ο οποίος είναι πλέον παίκτης των "ασπρόμαυρων" και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς από την Άουγκσμπουργκ με τη συμφωνία να προβλέπει μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Ο Κριστιάν Γιάκιτς γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1997 στην Κροατία και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος.Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία επτά ετών από τη NK Mračaj Runović και στη συνέχεια εντάχθηκε στην ακαδημία της NK Imotski. Το 2017 μετακινήθηκε στη Lokomotiva, ενώ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε ως δανεικός στην NK Istra, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Dinamo Zagreb, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2020. Με τη φανέλα της Dinamo καθιερώθηκε γρήγορα στη βασική ενδεκάδα, με σημαντικές εμφανίσεις στο Champions League και το Europa League.

Το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Eintracht Frankfurt, αρχικά ως δανεικός. Στην πρώτη του σεζόν αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Europa League, με την Eintracht να επικρατεί της Rangers στον τελικό στα πέναλτι. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν στην οριστική μεταγραφή του στη γερμανική ομάδα τον Μάιο του 2022.

Τον Ιανουάριο του 2024 εντάχθηκε στην FC Augsburg, αρχικά ως δανεικός, πριν η μεταγραφή του γίνει μόνιμη τον Μάιο του ίδιου έτους, με τετραετές συμβόλαιο.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Γιάκιτς έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Κροατίας τον Οκτώβριο του 2021. Προηγουμένως είχε αγωνιστεί στις μικρότερες Εθνικές ομάδες της χώρας. Το 2026 συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Γιάκιτς έχει πανηγυρίσει μέχρι στιγμής, το Europa League με την Eintracht Frankfurt, δύο πρωταθλήματα Κροατίας με την Dinamo Zagreb κι ένα Κύπελλο Κροατίας με την Dinamo Zagreb.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Κριστιάν!»

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