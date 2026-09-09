ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Το ντέρμπι των Β’ ομάδων κλείνει την πρεμιέρα της Super League 2

Η πρεμιέρα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β’ με τον Ολυμπιακό Β’, η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο στόχος για αμφότερες τις ομάδες είναι μια καλή και αξιοπρεπής πορεία, με βασική επιδίωξη την εξασφάλιση της παραμονής στην κατηγορία. Παράλληλα, όπως συμβαίνει με τις δεύτερες ομάδες, σημαντικό κομμάτι της παρουσίας τους στη Super League 2 αποτελεί η ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών κι η απόκτηση εμπειριών μέσα από τις απαιτήσεις μιας δύσκολης κατηγορίας.

Το ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’ είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ Β’ παραμένει ο Ντάνι Πονζ, ενώ την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Β’ συνεχίζει να έχει ο Άλβαρο Ρούμπιο. Το μεταξύ τους παιχνίδι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί το πρώτο αγωνιστικό δείγμα για τις δύο ομάδες στην τρέχουσα σεζόν.

ΠΑΟΚ Β’ και Ολυμπιακός Β’ θέλουν από την αρχή να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος και να βάλουν δύσκολα στους αντιπάλους τους.

Η 1η αγωνιστική της Super League 2

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος 0-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Αστέρας B’ AKTOR 2-0 (22', 40' Μάναλης)

(22', 40' Μάναλης) ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 (61' Καμπετσής - 50' Εντιαγέ)

(61' Καμπετσής - 50' Εντιαγέ) Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 1-1 (80' Σαπουντζής - 68' Μπαστακός)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Μαρκό – Πανσερραϊκός 1-0 (48' πεν. Ελ Αραμπί) Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς 2-2 (7' Οτσοβέτσι, 85' Μπάμπης - 22' Τσαπακίδης, 76' Καραμπέρης)

(48' πεν. Ελ Αραμπί) Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς (7' Οτσοβέτσι, 85' Μπάμπης - 22' Τσαπακίδης, 76' Καραμπέρης) Athens Kallithea – Νίκη Βόλου 2-1 (4' πέν. Μανιάς, 44' αυτ. Γκαραβέλης - 60' Πασαλίδης)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’ (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Tο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

16:00 Μαρκό – Athens Kallithea (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

17:00 ΑΕΛ – Ζάκυνθος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:00 Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β’ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

17:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor Β

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος

17:30 Ελλάς Σύρου – Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου