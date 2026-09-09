· Ολυμπιακός

Στον Ολυμπιακό ο Ρούτουλας

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ιάσονα Ρούτουλα ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, ενισχύοντας σημαντικά το τμήμα κολύμβησης του συλλόγου.

Στον Ολυμπιακό ο Ρούτουλας
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Στην ενίσχυση του κολυμβητικού του τμήματος προχώρησε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, ανακοινώνοντας επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον 19χρονο ταλαντούχο αθλητή, Ιάσονα Ρούτουλα.

Ο 19χρονος κολυμβητής έρχεται να προσθέσει ποιότητα και βάθος στους Πειραιώτες, αγωνιζόμενος με ευχέρεια σε απαιτητικά αγωνίσματα όπως τα 200μ. και 400μ. μικτή ατομική, τα 100μ. και 200μ. πεταλούδα, καθώς και τα 200μ. ελεύθερο.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ιάσονα Ρούτουλα. Ο 19χρονος κολυμβητής (1/9/2007, 1,87μ.) εντάσσεται στην ομάδα κολύμβησης του συλλόγου.

Ο Ιάσων Ρούτουλας αγωνίζεται στα 200μ. μικτή, 400μ. μικτή, 100μ. πεταλούδα, 200μ. πεταλούδα και 200μ. ελεύθερο.

Η δήλωση του Ιάσονα Ρούτουλα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που από τη νέα σεζόν θα βρίσκομαι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μια σημαντική αλλαγή και στιγμή για μένα και μια μεγάλη ευκαιρία, να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως αθλητής. Στόχος για την φετινή χρονιά είναι, να βελτιωθώ ατομικά, ώστε να πετύχω τους στόχους που έχω θέσει και να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα για να βοηθήσω την ομάδα μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν και να δω τι έχει να μου προσφέρει».

https://www.instagram.com/p/DdBdrOduZcK/
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