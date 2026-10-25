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Πανιώνιος: Ανακοίνωσε νομικές ενέργειες κατά του διαιτητή Κόκκινου

Την πρόθεσή του να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά του διαιτητή Κόκκινου γνωστοποίησε ο Πανιώνιος, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε την ώρα της αναμέτρησης με τη Μαρκό.

Πανιώνιος: Ανακοίνωσε νομικές ενέργειες κατά του διαιτητή Κόκκινου
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Ο Πανιώνιος εξέδωσε ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μαρκό, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά του διαιτητή Κόκκινου. Η διοίκηση των «κυανέρυθρων» εξέφρασε με αυτόν τον τρόπο την έντονη δυσαρέσκειά της για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Μετά την προκλητική διαιτητική συμπεριφορά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και σε όλο το ημίχρονο του διαιτητή Κόκκινου απέναντι στην ομάδα μας, η ΠΑΕ Πανιώνιος θα κινηθεί νομικά προς τον εν λόγω διαιτητή.

Πρόκειται για απόπειρα αλλοίωσης αποτελέσματος, ενώ με τις πράξεις και τις παραλείψεις του τίθεται ζήτημα τέλεσης του αδικήματος της παρότρυνσης και υποκίνησης επεισοδίων.

Προσπαθούμε εδώ και δύο χρόνια να παίζουμε ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε, μετά τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, να οδηγήσουμε το θέμα στη Δικαιοσύνη».

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