Χριστοφιλέας: «Δεν καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού»

«Βαριά» ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» γνώρισε η Καλαμάτα, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 5-0 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο τεχνικός της «Μαύρης Θύελλας», Παναγιώτης Χριστοφιλέας εμφανίστηκε σαφώς απογοητευμένος από το αποτέλεσμα και την απόδοση των παικτών του, τονίζοντας πως το σκορ πρέπει να προβληματίζει τους πάντες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Συνήθως εδώ έρχομαι χαρούμενος για δηλώσεις, τώρα έρχομαι στεναχωρημένος όχι μόνο για την ήττα αλλά και για τον τρόπο που προσπαθήσαμε να σταθούμε στο παιχνίδι. Σίγουρα μας λείψανε πολλά παιδιά, δεν είμαστε μία ομάδα που έχει την πολυτέλεια να έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στο ίδιο επίπεδο. Ξέραμε ότι παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, που κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο και δεν δικαιούμασταν να πάρουμε κάτι παραπάνω.

Για εμάς παρόλο που έχω πει ότι θέλουμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, δεν είναι από τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σημαδέψει για να πετύχουμε το στόχο μας. Να το προσπαθήσουμε, να το παλέψουμε αλλά δεν μας αφήνουν κάτι οι τρεις βαθμοί χάνοντας τους. Το 5-0 είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να δουλέψουμε πολύ πιο πιεστικά για το μέλλον.

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, δεν ακολουθήσαμε στον ρυθμό του, δεν κρατήσαμε τη μπάλα στα σημεια που έπρεπε ήρθε η βαριά ήττα».