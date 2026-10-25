Γ’ Εθνική: Πρώτη νίκη για τον ΠΑΣ Γιάννινα, συνεχίζουν με το απόλυτο Αιγάλεω και Δόξα Βύρωνα
Όλα τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στη Γ’ Εθνική.
Στον πρώτο όμιλο, η Ξάνθη έμεινε στο 1-1 με τη Θράκη, ενώ η Καβάλα γνώρισε εντός έδρας ήττα με 0-1 από τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Τα αποτελέσματα αυτά εκμεταλλεύτηκε η Δόξα Δράμας, η οποία επικράτησε με 3-2 της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου και συνέχισε νικηφόρα.
Στον τρίτο όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν, επικρατώντας με 2-1 του Αλέξανδρου Φλώρινας. Με το ίδιο σκορ νίκησε και η Βέροια, η οποία πέρασε από την έδρα της Νάουσας.
Στον έκτο όμιλο, ο Παναιγιάλειος διατήρησε το απόλυτο των νικών, επικρατώντας με 4-1 εκτός έδρας της Λευκίμμης. Εντυπωσιακή ήταν και η Παναχαϊκή, που συνέτριψε με 5-0 τον Ατρόμητο Πατρών.
Στον όγδοο όμιλο, Αιγάλεω και Δόξα Βύρωνα συνέχισαν αήττητα, κάνοντας το 5/5. Το Αιγάλεω επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας του ΠΑΟ Ρουφ, ενώ η Δόξα Βύρωνα νίκησε με 2-0 την Αμφιάλη. Στο κυνήγι των δύο πρωτοπόρων παρέμεινε ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος επικράτησε με 3-2 του Εθνικού.
Γ’ Εθνική – 5η αγωνιστική
1ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Αετός Ορφανίου-Άρδας Καστανέων 4-0
Δόξα Δράμας-Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 3-2
ΑΕ Θράκης-ΑΟ Ξάνθη 1-1
Καβάλα-Ορφέας Ελευθερούπολης 0-1
Απόλλων Παραλιμνίου-ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 1-0
2ος όμιλος
Ηρακλής Θερμαϊκού-Κιλκισιακός 0-0
Φοίνικας Πολίχνης-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 2-1
Πανεδεσσαϊκός-Αστέρας Αγίου Νικολάου 0-2
ΜΠΑΜ FC-Μακεδονικός 2-2
ΠΑΟΚ Κρηστώνης-ΑΕ Πολυκάστρου 1-0
Ρεπό: Ακρίτες Συκεών
3ος όμιλος
ΦΑΣ Νάουσα-Βέροια 1-2
Θύελλα Κατσικάς-Καστοριά 1-1
ΑΣ Βατολάκκου-Δόξα Μοσχολουρίου 0-0
ΠΑΣ Γιάννινα-Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας 2-1
Αναγέννηση Άρτας-Μακεδονικός Σιάτιστας 2-3
Ρεπό: Εορδαϊκός
4ος όμιλος
ΑΟ Ανθούπολη-Ρήγας Φεραίος 2-0
Πιερικός-ΑΕ Καρίτσας 1-1
Ηρακλής Λάρισας-ΠΟ Ελασσόνας 1-1
ΑΟ Τρίκαλα-Διγενής Νεοχωρίου 4-0
Σαρακηνός-Ερμής Εξοχής 1-1
Ρεπό: Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
5ος όμιλος
Φωκικός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-0
Αναγέννηση Σχηματαρίου-ΠΑΣ Λαμία 1-2
ΑΟ Καρύστου-ΑΠΣ Κηφισσός 3-0
Νέα Αρτάκη-Ταμυναϊκός 1-0
ΑΟ Αγράφων Κατσαντώνης-ΑΟ Θήβα 1-2
Ρεπό: Αστέρας Σταυρού
6ος όμιλος
ΑΕ Λευκίμμης-Παναιγιάλειος 1-4
ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΟ Πλαταριάς 3-1
Παναγρινιακός-ΟΦ Αγίου Ματθαίου 1-1
Παναχαϊκή-Ατρόμητος Πατρών 5-0
Παλληξουριακός-Τηλυκράτης Λευκάδας 3-1
Άρης Φιλιατών-ΑΟ Λεβάντε 3-0
7ος όμιλος
Πανθυρεατικός-Πανθουριακός 2-1
Πέλοπας Κιάτου-ΑΟ Μιλτιάδης 1-1
Αστέρας Βλαχιώτη-Αστέρας Αμαλιάδας 1-1
Παναργειακός-Ερμής Κιβερίου 0-0
Τέλος Άγρας-ΠΑΣ Κόρινθος 3-0
ΑΟ Λουτρακίου-Ηρακλής Ξυλοκάστρου 2-1
8ος όμιλος
Απόλλων Καλυθιών-ΑΕΡ Αφάντου 0-1
ΠΑΟ Ρουφ-Αιγάλεω 0-1
Προοδευτική-Διαγόρας 0-1
Δόξα Βύρωνα-Αμφιάλη 2-0
Απόλλων Σμύρνης-Εθνικός 3-2
Ιάλυσος-Ιωνικός 1-0
9ος όμιλος
ΑΕ Μυκόνου-Σαρωνικός Αναβύσσου 3-0
Παναξιακός-Ηλιούπολη 3-3
Αστέρας Βάρης-Εθνικός Αστέρας 1-0
Αχαρναϊκός-Θύελλα Ραφήνας 0-4
Νέα Ιωνία-Ηλυσιακός 1-0
Ρεπό: Αστέρας Μαγούλας
10ος όμιλος
Χανιά-Πλατανιάς 1-1
ΑΕ Νεάπολης-ΑΟ Τυμπακίου 0-1
Ρεθυμνιακός-Πανακρωτηριακός 3-0
Άγιος Νικόλαος-Χερσόνησος 3-0
Ατσαλένιος-Επισκοπή 2-0
Εργοτέλης-Γιούχτας 1-1