Premier League: Η Μπράιτον του Κωστούλα λύγισε στο Άνφιλντ – Δίχως τέλος η κατρακύλα της Γιουνάιτεντ

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε τη Μπράιτον στο Άνφιλντ για την 8η αγωνιστική της Premier League και έδειξε από νωρίς την ποιότητα της σκοράροντας δύο γρήγορα γκολ αρχικά στο 17΄, όταν το σουτ του Βίρτζ κόντραρε στον Γκρος και καταλογίστηκε ως αυτογκόλ, και στη συνέχεια στο 21ο λεπτό μετά από συνεργασία των Μπαρκολά – Ίσακ ο Σουηδός έστειλε με πλασέ την μπάλα στα δίχτυα του Φερμπρούγκεν.

Ο Αγιάρι στο 15΄έχασε μοναδική ευκαιρία αστοχώντας προ κενής εστίας έπειτα από γύρισμα του Κοστίνια, που μπήκε στο ματς ως αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Αγίαρι στο 36’ είδε ένα σουτ του εκτός περιοχής να σταματά στο κάθετο δεξί δοκάρι του Άλισον.

O Kωστούλας αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Λίβερπουλ, ενώ έφτασε κοντά στο να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο με το σουτ του τελευταία στιγμή να σταματά στον Ζακέ, ενώ ως αλλαγή πέρασε στον αγώνα στο 87ο λεπτό ο Τσιμίκας.

Δε λέει να σηκώσει κεφάλι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Συνεχίζεται η… ελεύθερη πτώση της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ η οποία γνώρισε ακόμα μια ήττα, την τρίτη της στη φετινή Premier League, αυτή τη φορά εκτός έδρας από τη Μπόρνμουθ με σκορ 0-3.

Η ομάδα του Κάρικ αγνοεί τη νίκη στην Αγγλία από τη 2η αγωνιστική και εκείνο το 5-2 απέναντι στην Ίπσουιτς και με τη νέα της γκέλα βρίσκεται στην 16η θέση με 7 βαθμούς, συνεχίζοντας το χειρότερό της ξεκίνημα στην Premier League εδώ και 40 χρόνια.

Ο προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων» άφησε στον πάγκο τον Μπρούνο Φερνάντες μετά τα σχόλια του Πορτογάλου κατά του Κάρικ στην ήττα με 4-1 μεσοβδόμαδα από την Κόμο για το Champions League.

Αντίθετα, η Μπόρνμουθ πέτυχε τη δεύτερη της νίκη στη φετινή Premier League και πέρασε άνετα από το «Όλντ Τράφορντ» με τα γκολ των Ραγιάν στο 38΄και Τάβερνιερ στο 43, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε με πανέμορφη ενέργεια ο Εβανίλσον στο 71ο λεπτό.

Έτσι τα «κεράσια» έφτασαν στην 13η θέση έχοντας 9 βαθμούς από τα πρώτα οκτώ παιχνίδια.

Επιστροφή στις νίκες για τη Νιούκαστλ

Η Νιουκάστλ έκανε νικηφόρο πέρασμα από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 2-0 και επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα με Άστον Βίλα και Κόβεντρι.

Τα γκολ για τους φιλοξενούμενους σημείωσαν αρχικά ο Οσούλα στο 47΄που επέστρεψε στην βασική 11αδα μετά από τον τραυματισμό του στην πρεμιέρα και στο 58ο λεπτό από Μπάρνς.

Έτσι, η Νιουκάστλ ανέβηκε στην 7η θέση με 11 βαθμούς, συνεχίζοντας το καλό της ξεκίνημα στη σεζόν, ενώ η Κρίσταλ Πάλας είναι μόλις ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στην 17η θέση, με τον Πιερ Σάζ να είναι σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Συνεχίζει το θετικό της ξεκίνημα η Χαλ

Για ακόμα μια φορά ήταν βασικός ο Κωνσταντής Τζολάκης για τη Χαλ, η οποία έμεινε ισόπαλη στο 1-1 με την Μπρέντφορντ και έφτασε τους 10 βαθμούς που την τοποθετούν στην 10η θέση της βαθμολογίας της Premier League, συνεχίζοντας το καλό της ξεκίνημα στη σεζόν, μένοντας σταθερά μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε στο 24ο λεπτό ο Μακ Μπέρνι με πέναλτι, ενώ το τελικό 1-1 σημειώσε με σουτ εξ' επαφής ο Ουατάρα, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στον Τζολάκη.

Ξανά εκτός αποστολής έμεινε ο Χρήστος Μουζακίτης, που ακόμα δεν έχει πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Χαλ στην Premier League.