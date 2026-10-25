Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός El Clasico ο Κουρτουά - Με Λούνιν απέναντι στη Μπαρτσελόνα

Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τη Ρεάλ Μαδρίτης που χάνει τον βασικό της τερματοφύλακα λίγο πριν το El Clasico 

Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός El Clasico ο Κουρτουά - Με Λούνιν απέναντι στη Μπαρτσελόνα
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Με μια τεράστια απώλεια αναμένεται να παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της La Liga, αφού ο σύλλογος ενημέρωσε πως ο Τιμπό Κουρτουά δεν θα υπερασπιστεί την εστία των «Μερένγκες» στο El Clasico.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βέλγος κίπερ ταλαιπωρείται από ίωση και θα χάσει το ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα, με τον Λούνιν να αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού.

Με την Ρεάλ να βρίσκεται ήδη στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η πίεση για το θετικό αποτέλεσμα αυξάνεται κατακόρυφα. Η απουσία του Βέλγου γίγαντα αποτελεί αναμφίβολα ένα τεράστιο ''δώρο'' για την επιθετική γραμμή των ''μπλαουγκράνα'', την ώρα που στον πάγκο επιστρατεύεται εσπευσμένα ως αναπληρωματικός ο 19χρονος Ίλια Βολόσιν.

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