Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός El Clasico ο Κουρτουά - Με Λούνιν απέναντι στη Μπαρτσελόνα

Με μια τεράστια απώλεια αναμένεται να παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της La Liga, αφού ο σύλλογος ενημέρωσε πως ο Τιμπό Κουρτουά δεν θα υπερασπιστεί την εστία των «Μερένγκες» στο El Clasico.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βέλγος κίπερ ταλαιπωρείται από ίωση και θα χάσει το ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα, με τον Λούνιν να αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού.

Με την Ρεάλ να βρίσκεται ήδη στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η πίεση για το θετικό αποτέλεσμα αυξάνεται κατακόρυφα. Η απουσία του Βέλγου γίγαντα αποτελεί αναμφίβολα ένα τεράστιο ''δώρο'' για την επιθετική γραμμή των ''μπλαουγκράνα'', την ώρα που στον πάγκο επιστρατεύεται εσπευσμένα ως αναπληρωματικός ο 19χρονος Ίλια Βολόσιν.