ΕΟΚ: Ο Λιόλιος έφυγε, άρχισαν οι ανακατατάξεις

Ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της ΚΕΔ, παραιτήθηκε πριν απολογηθεί για το σκάνδαλο στο μπάσκετ. Πέραν του Βαγγέλη Λιόλιου, υπάρχουν κι άλλες αποχωρήσεις από το Δ.Σ. της ΕΟΚ, οπότε αυτόματα έπρεπε να καλυφθούν τα κενά. Μέχρι να αποφασιστεί οριστικά το μέλλον της συγκεκριμένης διοίκησης.

Τέσσερα αναπληρωματικά μέλη πήραν θέση στο συμβούλιο, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες κινήσεις. Με τις πιέσεις να είναι έντονες για παραιτήσεις στο σύνολο της διοίκησης που ήταν μαζί με τον Λιόλιο όλα αυτά τα χρόνια.

Τις κενές θέσεις που έπρεπε να αναπληρωθούν, καλύπτουν οι Μπάνε Πρέλεβιτς, Περικλής Δορκοφίκης, Κέλλυ Γιαννάκη (κόρη του Παναγιώτη Γιαννάκη) και Γιώργος Αντωνιάδης.

Φυσικά οι διεργασίες συνεχίζονται και δεδομένα θα ακολουθήσουν κι άλλες ανακατατάξεις. Ήδη υπάρχει η πληροφορία πως ο Περικλής Δορκοφίκης και η Κέλλυ Γιαννάκη, θα ζητήσουν την παραίτηση όλου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας!

Όλα αυτά μία μέρα πριν τη συνάντηση που ζήτηση ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, με ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ. Προκειμένου να συζητηθεί η επόμενη μέρα στο μπάσκετ.