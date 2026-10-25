Νίκος Γκάλης για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα»

Τη δική του παρέμβαση για το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ έκανε ο Νίκος Γκάλης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού υπογράμμισε ότι το άθλημα ανήκει στους αθλητές, στους προπονητές και στους φιλάθλους του, ζητώντας παράλληλα να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη και να ληφθούν μέτρα για την προστασία του μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα. Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι. Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα»