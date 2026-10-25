Βρούτσης: Έκτακτη συνάντηση με ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε τον Μιχάλη Μελή και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ σε συνάντηση τη Δευτέρα (26/10), με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει προκύψει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Βρούτσης: Έκτακτη συνάντηση με ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε άμεσες κινήσεις μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ προχωρά ο Γιάννης Βρούτσης, συγκαλώντας έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚ και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή, ζητώντας να πραγματοποιηθεί η συνάντηση τη Δευτέρα (26/10), στις 12:00, στο γραφείο του στο Υπουργείο Αθλητισμού.

Στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί η επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, στη σκιά των σοβαρών καταγγελιών που διερευνά η Δικαιοσύνη κι αφορούν πρόσωπα με θεσμικές θέσεις στη διοίκηση και τη διαιτησία της ΕΟΚ.

Η πρωτοβουλία του Γιάννη Βρούτση αποσκοπεί στην άμεση διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, με βασικό ζητούμενο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και του κύρους του ελληνικού μπάσκετ το συντομότερο δυνατό.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Προστατεύουμε την ομάδα μας, στηρίζουμε μόνο με την φωνή μας» - Οι οδηγίες στον κόσμο

13:41 GREEK BASKET LEAGUE

Βρούτσης: Έκτακτη συνάντηση με ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

13:31 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Το πλάνο του Αλγκουαθίλ κι οι αλλαγές στην ενδεκάδα

13:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κατάθεση-φωτιά που βάζει στο κάδρο και τα ντέρμπι: «Ο Μαυραγάνης μιλούσε με διαιτητές πριν τα ματς»

13:06 STORIES

Τατιάνα Γκούσιν: Πρωταθλήτρια, influencer και... μπογιατζής!

12:50 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Φalcons

12:47 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Προμηθέας - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στην Πάτρα

12:41 ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketgate: Έκτακτο Δ.Σ. στην ΕΟΚ μετά το τέλος του Λιόλιου

12:27 GREEK BASKET LEAGUE

Στη «σκιά» του σκανδάλου: Οι διαιτητές των Προμηθέας – Ολυμπιακός, Κολοσσός – Vikos Φalcons της GBL

12:11 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας – Ολυμπιακός: Με Τζόσεφ και χωρίς Μοντέρο η «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα

11:59 GREEK BASKET LEAGUE

Μητσοτάκης για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Η διαφθορά δεν θα γίνει ανεκτή»

11:49 GREEK BASKET LEAGUE

Στασινόπουλος: «Το έγκλημα θα τιμωρηθεί, προτείνω τον Γιαννάκη για την ηγεσία της ΕΟΚ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας