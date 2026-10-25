Βρούτσης: Έκτακτη συνάντηση με ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ
Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε τον Μιχάλη Μελή και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ σε συνάντηση τη Δευτέρα (26/10), με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης που έχει προκύψει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.
Σε άμεσες κινήσεις μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ προχωρά ο Γιάννης Βρούτσης, συγκαλώντας έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ.
Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚ και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή, ζητώντας να πραγματοποιηθεί η συνάντηση τη Δευτέρα (26/10), στις 12:00, στο γραφείο του στο Υπουργείο Αθλητισμού.
Στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί η επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, στη σκιά των σοβαρών καταγγελιών που διερευνά η Δικαιοσύνη κι αφορούν πρόσωπα με θεσμικές θέσεις στη διοίκηση και τη διαιτησία της ΕΟΚ.
Η πρωτοβουλία του Γιάννη Βρούτση αποσκοπεί στην άμεση διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, με βασικό ζητούμενο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και του κύρους του ελληνικού μπάσκετ το συντομότερο δυνατό.