Βρούτσης: Έκτακτη συνάντηση με ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Σε άμεσες κινήσεις μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ προχωρά ο Γιάννης Βρούτσης, συγκαλώντας έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚ και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή, ζητώντας να πραγματοποιηθεί η συνάντηση τη Δευτέρα (26/10), στις 12:00, στο γραφείο του στο Υπουργείο Αθλητισμού.

Στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί η επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ, στη σκιά των σοβαρών καταγγελιών που διερευνά η Δικαιοσύνη κι αφορούν πρόσωπα με θεσμικές θέσεις στη διοίκηση και τη διαιτησία της ΕΟΚ.

Η πρωτοβουλία του Γιάννη Βρούτση αποσκοπεί στην άμεση διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, με βασικό ζητούμενο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και του κύρους του ελληνικού μπάσκετ το συντομότερο δυνατό.