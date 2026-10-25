Super League 2: Τρίτη σερί νίκη για την Καρδίτσα - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Στην Καρδίτσα, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική τους νίκη στο πρωτάθλημα χάρις στο «χρυσό» τέρμα που πέτυχε ο Μεντιέτα στο 45ο λεπτό, λυγίζοντας την αντίσταση του ΠΑΟΚ Β΄ (1-0) και πιάνοντας τη Νίκη Βόλου στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Την ίδια ώρα στην Κομοτηνή, ο Πανθρακικός βρέθηκε δύο φορές μπροστά στο σκορ με τους Νότα (22') και Γκορντεζιάνι (66'), όμως ο Αστέρας Β΄ είχε την αμεσότητα και την ψυχραιμία να απαντήσει ισάριθμες φορές με τον Γραμμένο (34', 90'), ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο φινάλε.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Athens Kallithea – ΑΕΛ 1-1

Ολυμπιακός Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου 0-2

Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου 3-2

Πανιώνιος – Μαρκό 0-4

Πανθρακικός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β’ 1-0

Ζάκυνθος – Πύργος 26/10

H βαθμολογία

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

3. Πανιώνιος 14

4. ΑΕΛ 13

5. Νίκη Βόλου 11

6. Αναγέννηση Καρδίτσας 11

7. Πανσερραϊκός 10

8. Πανθρακικός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας Τρίπολης Β’ 9

11. ΠΑΟΚ Β’ 8

12. Νέστος Χρυσούπολης 8

13. Απόλλων Καλαμαριάς 8

14. Ολυμπιακός Β’ 6

15. Πύργος 5 -7αγ.

16. Ζάκυνθος 3 -7αγ.

*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.