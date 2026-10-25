Με δύο απανωτά χτυπήματα του Ζότα ο Σίλβα ο Ολυμπιακός πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2-0

Σε προσωπική υπόθεση μετέτρεψε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Superleague o Zότα Σίλβα που με δύο δικά του γκολ στο 37΄και στο 40΄έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους «Ερυθρόλευκους».

Αρχικά με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ρόκα, ο Πορτογάλος άνοιξε το σκορ στο Φάληρο

Και τρία λεπτά αργότερα διπλασίασε με σουτ τα τέρματα των «ερυθρολεύκων».