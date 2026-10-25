ΕΟΚ: Ο Άγγελος Παπανικολάου αναλαμβάνει την προεδρία της Ομοσπονδίας

Νέο πρόεδρο έχει η ΕΟΚ, όπως αποφασίστηκε και ψηφίστηκε στο έκτακτο Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε μετά την απομάκρυνση του Βαγγέλη Λιόλιου. 

ΕΟΚ: Ο Άγγελος Παπανικολάου αναλαμβάνει την προεδρία της Ομοσπονδίας
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Ο Βαγγέλης Λιόλιος πριν απολογηθεί για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, δήλωσε την παραίτησή του από την προεδρία της ΕΟΚ. Προκειμένου να προσπαθήσει να αποφύγει την πιθανότητα προφυλάκισης. Η Ομοσπονδία έμεινε και τυπικά… ακέφαλη, έτσι ακολούθησε έκτακτο Δ.Σ.

Εκεί, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία να εκλεγεί νέος πρόεδρος, ο Άγγελος Παπανικολάου. Γιατρός στο επάγγελμα, είχε θέσει υποψηφιότητα το 2021 και βγήκε τρίτος.

Έτσι, αναλαμβάνει την ευθύνη να ηγηθεί της Ομοσπονδίας για όσο χρειαστεί, σε μια περίοδο έντονων διαβουλεύσεων για το μέλλον του μπάσκετ.

Παράλληλα, στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετέχουν πλέον οι Μπάνε Πρέλεβιτς, Περικλή Δορκοφίκη, Κέλλυ Γιαννάκη και Γιώργος Αντωνιάδης, καλύπτοντας τις κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν.

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