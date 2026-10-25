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Καταιγιστικός Παναθηναϊκός διέλυσε τον Παναθλητικό, νίκη-έκπληξη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 95-64 του Παναθλητικού, για την 4η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, και συνέχισε αήττητος την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Καταιγιστικός Παναθηναϊκός διέλυσε τον Παναθλητικό, νίκη-έκπληξη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού
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Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Παναθλητικό. Το «τριφύλλι» έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +11 (26-15), ενώ πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20 πόντων (51-31).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχες διατήρησαν τον υψηλό ρυθμό τους και αύξησαν σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση με 95-64. Έτσι, παρέμειναν αήττητες μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, ενώ ο Παναθλητικός υποχώρησε στο 2-2.

Κορυφαία για τον Παναθηναϊκό ήταν η Κέιβ με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες. Η Πρινς πρόσθεσε 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας της.

Από την πλευρά του Παναθλητικού, η Μαρτίνεζ ήταν η πρώτη σκόρερ με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ η Ζαχούι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 51-31, 71-47, 95-64.

Ιστορική νίκη για τον ΠΑΟΚ, επικράτησε 69-65 του Ολυμπιακού

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σημαντική νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό την Κυριακή (25/10), επικρατώντας με 69-65 εντός έδρας και βάζοντας τέλος στην αρνητική παράδοση απέναντι στην ομάδα του Πειραιά στο μπάσκετ Γυναικών.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, υποχωρώντας στο 3-1, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» ισοφάρισε το ρεκόρ του σε δύο νίκες και δύο ήττες.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τις νικήτριες ήταν η Πέιτζ, η οποία σημείωσε 17 πόντους και οδήγησε επιθετικά την ομάδα της. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Στούπα, που πρόσθεσε οκτώ πόντους.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, η Καρλάφτη ήταν η πρώτη σκόρερ της ομάδας της με 14 πόντους, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα των «ερυθρόλευκων» σε μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 38-35, 55-52, 69-65.

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