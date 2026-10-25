Ολυμπιακός: Την Τρίτη στην Αθήνα ο Τζον Κόντσαρ

Ο Τζον Κόντσαρ αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα στις 16:00 της Τρίτης (27/10), προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού.

Η απόκτησή του ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με την ομάδα του Πειραιά να ενισχύεται με έναν παίκτη που διαθέτει σημαντική εμπειρία από το NBA.

Ο Κόντσαρ μετρά 363 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, έχοντας αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στους Μέμφις Γκρίζλις και τους Γιούτα Τζαζ. Πλέον, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και πραγματοποιώντας το πρώτο του βήμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.