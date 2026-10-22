· Ολυμπιακός

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Τζον Κόντσαρ

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Τζον Κόντσαρ, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 30χρονου γκαρντ/φόργουορντ.

Γιάννης Χονδρός

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Τζον Κόντσαρ
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Με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αγωνίζεται ο Τζον Κόντσαρ, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έκανε γνωστή την απόκτηση του 30χρονου γκαρντ/φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Αμερικάνος πρώην NBAer αναμένεται να κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το βήμα για την ΕuroLeague, φέρνοντας εμπειρία από 363 αγώνες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως οι Μέμφις Γκρίζλις, οι Γιούτα Τζαζ, οι Μινεσότα Τίμπεργουλφς και οι Νιου Γιορκ Νικς.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 22/03/1996

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Purdue Fort Wayne (2015–2019)

Memphis Grizzlies 2019–2026

Memphis Hustle 2019–2020

Utah Jazz 2026

Οι περσινοί αριθμοί του…

Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα».

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