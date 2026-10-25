Ολοκληρώθηκε η απολογία Μαυραγάνη μετά από αυτή του Λιόλιου - Αποφασίζεται αν θα προφυλακιστούν

Σύντομη ήταν η απολογία του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή για περίπου 40 λεπτά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, απάντησε στο σύνολο των ερωτήσεων που δέχθηκε.

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε και η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου τρεισήμισι ώρες, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι (σ.σ. Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι, ενδεχομένως με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν αρχίσει την απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), σε μια τακτική προσπάθεια για να μην προφυλακισθεί.