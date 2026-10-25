Τέλος ο Λιόλιος: Παραιτήθηκε και ανασαίνει το μπάσκετ

Η στιγμή που περίμεναν όλοι οι φίλαθλοι που αγαπούν πραγματικά το μπάσκετ έφτασε. Ο Βαγγέλης Λιόλιος τελείωσε από το ελληνικό μπάσκετ.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος λίγο πριν από την έναρξη της απολογίας του ξεκαθάρισε με δήλωση του ότι παύει κάθε ενασχόληση του με το άθλημα μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία στην οποία είναι εμπλεκόμενος με βαρύτατες κατηγορίες. Αυτό, ουσιαστικά, είναι το τελευταίο… χαρτί του Βαγγέλη Λιόλιου ο οποίος κάνει ότι μπορεί για να γλιτώσει την προφυλάκιση.

Με την κίνηση του αυτή ο πρώην Πρόεδρος της ΕΟΚ ουσιαστικά θέλει να αποδείξει ότι δεν είναι ύποπτος για την τέλεση ανάλογων αδικημάτων, σαν και αυτά για τα οποία κατηγορείται κι έτσι δεν θα υφίσταται ένας εκ των σημαντικών λόγων (από τον πολλών, δεν είναι ο μόνος) που θα απαιτεί την προφυλάκιση του.

Στο πλευρό του κι ο στενός του φίλος και στενός του… συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος απολογείται και αυτός.