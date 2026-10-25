Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Λιόλιου – Αρνείται τις κατηγορίες

Την πόρτα του ανακριτή πέρασε ο Βαγγέλης Λιόλιος, ολοκληρώνοντας την απολογία του έπειτα από περίπου τρεισήμισι ώρες.

Ο Λιόλιος, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, προσκόμισε και φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 10 ετών. Σειρά παίρνει πλέον ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο στενό περιβάλλον του προέδρου της ΕΟΚ. Μόλις ολοκληρωθεί κι η κατάθεση του Μαυραγάνη, αμφότεροι θα πάνε στον εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν θα κριθούν προφυλακιστέοι.

Να θυμίσουμε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος λίγο πριν από την έναρξη της απολογίας του ξεκαθάρισε με δήλωσή του ότι παύει κάθε ενασχόληση του με το μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία στην οποία είναι εμπλεκόμενος με βαρύτατες κατηγορίες. Αυτό, ουσιαστικά, είναι το τελευταίο… χαρτί του, στην προσπάθεια που καταβάλει για να γλιτώσει την προφυλάκιση.