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Βόλος – Παναθηναϊκός: Έντονη βροχόπτωση 1,5 ώρα πριν το ματς

Οι… ουρανοί άνοιξαν στην πόλη της Μαγνησίας, εκεί όπου είναι προγραμματισμένο στις 18:00 να αρχίσει το ματς στο Πανθεσσαλικό. 

Βόλος – Παναθηναϊκός: Έντονη βροχόπτωση 1,5 ώρα πριν το ματς
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Η κακοκαιρία που έχει «χτυπήσει» την Ελλάδα, έφτασε και στο Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την προγραμματισμένη σέντρα στο Βόλος-Παναθηναϊκός στο Πανθεσσαλικό, οι… ουρανοί άνοιξαν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβληματισμό για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, αλλά και για το κατά πόσο θα είναι εφικτό να διεξαχθεί η αναμέτρηση, αν συνεχιστεί το έντονο καιρικό φαινόμενο.

Όλα αυτά τη στιγμή που χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ταξιδέψει στην πόλη για την αναμέτρηση.

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