Βόλος – Παναθηναϊκός: Έντονη βροχόπτωση 1,5 ώρα πριν το ματς

Η κακοκαιρία που έχει «χτυπήσει» την Ελλάδα, έφτασε και στο Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την προγραμματισμένη σέντρα στο Βόλος-Παναθηναϊκός στο Πανθεσσαλικό, οι… ουρανοί άνοιξαν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβληματισμό για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, αλλά και για το κατά πόσο θα είναι εφικτό να διεξαχθεί η αναμέτρηση, αν συνεχιστεί το έντονο καιρικό φαινόμενο.

Όλα αυτά τη στιγμή που χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ταξιδέψει στην πόλη για την αναμέτρηση.