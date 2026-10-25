Μαρκό για... φίλημα πέρασε με «4αρα» από τη Νέα Σμύρνη και πάει φουλ για άνοδο!

Με μια επιβλητική εμφάνιση, η Μαρκό διέλυσε με 4-0 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη για την 8η αγωνιστική της Superbet League 2, διατηρώντας το αήττητο σερί της και υποχρεώνοντας τον «Ιστορικό» στην πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα του.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα λάθη στην άμυνα των γηπεδούχων, ανοίγοντας το σκορ στο 36' με τον Μίλερ έπειτα από έξοχη συνεργασία με τον Ελ Αραμπί.

Στο 44' ο Μαροκινός φορ από την άσπρη βούλα έκανε το 0-2, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ντίαζ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για θέατρο, φέρνοντας τις έξαλλες διαμαρτυρίες των κυανέρυθρων και την αποβολή του Χουάν Φεράντο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανιώνιος απείλησε με το σουτ του Χατζηστραβού να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι. Ο Παυλίδης στο 54' αξιοποίησε την ασταθή επέμβαση του Κράνινξ γράφοντας το 0-3, ενώ στο 65' ο Σεμπά διαμόρφωσε το τελικό 0-4 με νέο πέναλτι που καταλογίστηκε σε χέρι του Μπουρή.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Μπούρης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Λιάσος (70' Μπαΐνοβιτς), Ντίας, Χατζηστραβός (70' Παυλόπουλος), Μούργος (46' Αλεξανδράκης), Ταβάρες (58' Φόκαμ), Μάναλης (58' Σομπρίνο)

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης, Σμάλης, Φατιόν (56' Κωνσταντακόπουλος), Ντέτλερ, Κυριακίδης, Παυλίδης (66' Οικονομίδης), Σεμπά, Μίλερ (86' Μπουσάι), Ελ Αραμπί (86' Αλεξόπουλος)