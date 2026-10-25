Serie Α: Φοβερή ανατροπή της Ίντερ στις καθυστερήσεις απέναντι στη Φιορεντίνα

Με μια φοβερή ανατροπή στις καθυστερήσεις η Ίντερ κατάφερε να κερδίσει με 2-1 την Φιορεντίνα και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, μετά από 8 αγωνιστικές.

Η ομάδα της Φλωρεντίας με τη «φωτοβολίδα» του Χιμένες στο 65ο λεπτό άνοιξε το σκορ και κρατούσε την εστία της ανέπαφη, παρά την ασφυκτική πίεση των γηπεδούχων, μέχρι τις καθυστερήσεις, όταν στο 91' ο Μάρκους Τουράμ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νταβίντ Ντε Χέα και να ισοφαρίσει το σκορ.

Η πρωταθλήτρια συνέχιζε να πιέζει και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε τη μεγάλη ανατροπή με το γκολ του Πιότρ Ζιελίνσκι, ξεσηκώνοντας το «Μεάτσα».