Βαθμολογία GBL: 4/4 για Παναθηναϊκό AKTOR, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Με δύο αναμετρήσεις «έριξε» αυλαία η τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 85-45 του Προμηθέα στην Πάτρα και τον Κολοσσό να παίρνει τη νίκη με τον Βίκο, αφήνοντας την ομάδα των Ιωαννίνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 4/4, ενώ το απόλυτο έχουν κάνει επίσης Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου:

Μύκονος - Άρης 72-88

Δόξα Λευκάδας - Ηρακλής 94-86

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62

Περιστέρι - Μαρούσι 83-81

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 78-64

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Φalcons 80-70

Προμηθέας - Ολυμπιακός 45-85

Η βαθμολογία: