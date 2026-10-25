Βαθμολογία GBL: 4/4 για Παναθηναϊκό AKTOR, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα στην Πάτρα για την 4η αγωνιστική.
Με δύο αναμετρήσεις «έριξε» αυλαία η τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 85-45 του Προμηθέα στην Πάτρα και τον Κολοσσό να παίρνει τη νίκη με τον Βίκο, αφήνοντας την ομάδα των Ιωαννίνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.
Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 4/4, ενώ το απόλυτο έχουν κάνει επίσης Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Σάββατο 24 Οκτωβρίου:
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Φalcons 80-70