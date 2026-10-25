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Βαθμολογία GBL: 4/4 για Παναθηναϊκό AKTOR, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα στην Πάτρα για την 4η αγωνιστική.

Βαθμολογία GBL: 4/4 για Παναθηναϊκό AKTOR, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ
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Με δύο αναμετρήσεις «έριξε» αυλαία η τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 85-45 του Προμηθέα στην Πάτρα και τον Κολοσσό να παίρνει τη νίκη με τον Βίκο, αφήνοντας την ομάδα των Ιωαννίνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 4/4, ενώ το απόλυτο έχουν κάνει επίσης Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου:

Μύκονος - Άρης 72-88

Δόξα Λευκάδας - Ηρακλής 94-86

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62

Περιστέρι - Μαρούσι 83-81

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 78-64

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Φalcons 80-70

Προμηθέας - Ολυμπιακός 45-85

Η βαθμολογία:

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