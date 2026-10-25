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Προμηθέας - Ολυμπιακός 45-85: Άνετα στην Πάτρα οι Πειραιώτες με το μυαλό στον Λιόλιο

Ο Ολυμπιακός είχε άνετο μεσημέρι στην Πάτρα, βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 85-45 του Προμηθέα, κάνοντας το 4/4 στη Stoiximan GBL.

Προμηθέας - Ολυμπιακός 45-85: Άνετα στην Πάτρα οι Πειραιώτες με το μυαλό στον Λιόλιο
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Επίδειξη δύναμης από τον Ολυμπιακό στην Πάτρα, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν «φύλλο και φτερό» τον Προμηθέα, επικρατώντας με 85-45 στο «Δ. Τόφαλος» και να διευρύνουν το αήττητο σερί τους (4-0) στη Stoiximan GBL, παρά τις σημαντικές απουσίες των Φουρνιέ και Μοντέρο.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα μετέτρεψε την αναμέτρηση σε... υγιεινό μεσημεριανό περίπατο, κυριαρχώντας απόλυτα στο παρκέ και υποχρεώνοντας τους Πατρινούς στην τρίτη τους ήττα στη σεζόν, με το σύνολο του Μιχελάκου να «υποχωρεί» στο 1-3.

Κορυφαίος για τους Πρωταθλητές Ελλάδας ήταν ο Εντιάι με 19 πόντους, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Βεζένκοφ (14π., 6 ριμπ.), Μιλουτίνοφ (10π., 5 ριμπ.) και Γουόρντ.

Από την άλλη, για τους γηπεδούχους, διασώθηκε μόνο ο Κουλμπόκα που σημείωσε 11 πόντους.

Πλέον, αμφότερες οι ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Μπεσίκτας (28/10, 19:30) και τον Προμηθέα να ταξιδεύει στην Κροατία για το παιχνίδι με τη Σπλιτ για το FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-41, 37-62, 45-85.

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