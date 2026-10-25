ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Το πιθανό σχήμα του Λίσι για την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο

Ο Ιταλός τεχνικός καταστρώνει τα πλάνα του για την αναμέτρηση στο Παγκρήτιο και δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική φιλοσοφία της ομάδας του

Η δοκιμή με δύο επιθετικούς στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ηρακλή έδειξε πως υπάρχει κι αυτή η εναλλακτική, την οποία ο Λίσι δούλεψε αρκετά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Όπως όλα δείχνουν, όμως, ο Λίσι θα επιλέξει ξανά το 4-2-3-1.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Γιάκιτς, Ζίβκοβιτς, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Εντιαγέ.

Στη θέση του τερματοφύλακα αναμένεται να επιστρέψει ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του. Στην αμυντική γραμμή, οι Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Γιάννης Μιχαηλίδης και Δημήτρης Γιαννούλης έχουν τον πρώτο λόγο για τις τέσσερις θέσεις.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Ζαφείρης και Γιάκιτς εμφανίζονται ως οι επικρατέστερες επιλογές, ενώ ο Ούγκρεσιτς αναμένεται να κινηθεί πίσω από τον επιθετικό, καλύπτοντας παράλληλα το κενό που αφήνει η απουσία του Δημήτρη Πέλκα.

Στα δύο άκρα της επίθεσης, οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον αναμένεται να βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης, οι Εντιαγέ και Μπανζά διεκδικούν τη θέση του βασικού.