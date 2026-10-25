Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ ήρθαν μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, λίγο πριν από την απολογία του στον ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε όσα συμβαίνουν κι έστειλε το δικό του μήνυμα, ζητώντας να αποχωρήσει σύσσωμο το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη και στη δική του θέση απέναντι στις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας πως η δημόσια δικαίωση είναι διαφορετική από εκείνη που αντλεί ο ίδιος από τη συνείδησή του.

https://www.instagram.com/p/De6smgIDSDj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Δικαιοσύνη είναι να τιμωρείς όταν πρέπει… Αλλά και να ξετιμωρείς την άδικη τιμωρία… εκεί και αν πρέπει, θα πω εγώ. Για να δούμε σε ηθικό και σε πρακτικό επίπεδο ποιοι έχουν το επίπεδο να το κάνουν…

Υ.Γ. Ελπίζω να δω ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ να παραιτείται ή ακόμα καλύτερα να εκδιώκεται και όχι απλά μόνο ο πρόεδρος, που απλά θα διευθύνει από απόσταση.

Υ.Γ.2 Καμία δικαίωση δεν είναι αυτό, διότι εγώ την δικαίωσή μου την παίρνω μόνο από τον καθρέφτη μου και κάθε βράδυ την έπαιρνα όσο γίνονταν αυτά… Δημόσια δικαίωση ναι, το δέχομαι.

Υ.Γ.3 Θρυλικέ μάγκα νούμερο 1, εγώ δεν σύνδεσα κανέναν… Συνδέονται εξ ορισμού οι φυλακισμένοι διαιτητές όταν έχουν σφυρίξει όλους τους…».