· Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις και την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, ζητώντας την αποχώρηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ ήρθαν μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, λίγο πριν από την απολογία του στον ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε όσα συμβαίνουν κι έστειλε το δικό του μήνυμα, ζητώντας να αποχωρήσει σύσσωμο το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη και στη δική του θέση απέναντι στις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας πως η δημόσια δικαίωση είναι διαφορετική από εκείνη που αντλεί ο ίδιος από τη συνείδησή του.

https://www.instagram.com/p/De6smgIDSDj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Δικαιοσύνη είναι να τιμωρείς όταν πρέπει… Αλλά και να ξετιμωρείς την άδικη τιμωρία… εκεί και αν πρέπει, θα πω εγώ. Για να δούμε σε ηθικό και σε πρακτικό επίπεδο ποιοι έχουν το επίπεδο να το κάνουν…

Υ.Γ. Ελπίζω να δω ολόκληρο το Δ.Σ. της ΕΟΚ να παραιτείται ή ακόμα καλύτερα να εκδιώκεται και όχι απλά μόνο ο πρόεδρος, που απλά θα διευθύνει από απόσταση.

Υ.Γ.2 Καμία δικαίωση δεν είναι αυτό, διότι εγώ την δικαίωσή μου την παίρνω μόνο από τον καθρέφτη μου και κάθε βράδυ την έπαιρνα όσο γίνονταν αυτά… Δημόσια δικαίωση ναι, το δέχομαι.

Υ.Γ.3 Θρυλικέ μάγκα νούμερο 1, εγώ δεν σύνδεσα κανέναν… Συνδέονται εξ ορισμού οι φυλακισμένοι διαιτητές όταν έχουν σφυρίξει όλους τους…».

COMMENTS
LATEST NEWS
15:52 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας - Ολυμπιακός: Τα highlights από την άνετη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην Πάτρα (vid)

15:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Νίστρουπ για την ενδεκάδα με τον Βόλο

15:35 GREEK BASKET LEAGUE

Βαθμολογία GBL: 4/4 για Παναθηναϊκό AKTOR, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

15:21 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Φalcons 80-70: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τους Νησιώτες

15:15 SUPER LEAGUE

LIVE Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Η αναμέτρηση των Πειραιωτών για την 8η αγωνιστική της Super League

15:09 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα - Σημαντικό να είμαστε σοβαροί»

15:06 ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Λιόλιου – Αρνείται τις κατηγορίες

14:58 GREEK BASKET LEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

14:51 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας - Ολυμπιακός 45-85: Άνετα στην Πάτρα οι Πειραιώτες με το μυαλό στον Λιόλιο

14:44 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Με αλλαγές η ενδεκάδα του Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα

14:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

Δελημπαλταδάκης: «Καλώ όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ σε παραίτηση»

14:35 SUPER LEAGUE 2

LIVE Πανιώνιος - Μαρκό: Το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League 2

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας