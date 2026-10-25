Ολυμπιακός: Με αλλαγές η ενδεκάδα του Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με στόχο την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα και έβδομη σε όλες τις διοργανώσεις.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο Φάληρο έγινε γνωστή η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τον Βάσκο τεχνικό να προχωράει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, ο Ορτέγκα θα υπερασπιστεί την εστία των Πειραιωτών, με τους Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα και Τικνιζιάν να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα. Φρόιλερ και Πουέρτα θα είναι το δίδυμο στον άξονα, με τους Ρόκα, Ζότα και Σα να κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Αρμάντο Γκονζάλες.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Σα, Ρόκα, Ζότα, Γκονζάλες