Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Φalcons 80-70: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τους Νησιώτες

Με αντεπίθεση... διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε με 80-70 των Βίκος Φalcons στο κλειστό της Καλλιθέας, πανηγυρίζοντας την δεύτερη νίκη του στη Stoiximan GBL.

Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα ντέρμπι μόνο στο πρώτο μέρος, όπου οι φιλοξενούμενοι φάνηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Στην επανάληψη, ωστόσο, το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη πάτησε... γκάζι, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του και έχτισε διψήφιες διαφορές, μετατρέποντας το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ροδίτες ήταν ο Χάρις, ο οποίος ηγήθηκε της επίθεσης σημειώνοντας 19 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Γουίλις με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Στον αντίποδα, από την ομάδα του Θανάση Γιαπλέ ξεχώρισε ο Φλόιντ με 14 πόντους σε 20', ενώ θετικότατη ήταν η παρουσία του νεαρού Πατρίκη με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70

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