Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Νίστρουπ για την ενδεκάδα με τον Βόλο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (18:00) για την 8η αγωνιστική της Super League, με στόχο να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του στο πρωτάθλημα. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί την κόπωση από το απαιτητικό ταξίδι στο Καζακστάν, έχοντας ήδη κάνει αρκετές αλλαγές στο παιχνίδι με την Καϊράτ.

Ο Δανός τεχνικός αναμένεται να επαναφέρει στην ενδεκάδα αρκετούς από τους βασικούς του ποδοσφαιριστές, με τις αλλαγές να υπολογίζονται σε τέσσερις ή πέντε σε σχέση με το ευρωπαϊκό ματς.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Ντέσερς.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πένια, ενώ στην άμυνα ο Ντε Φράι αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του. Δίπλα του θα επιστρέψει ο Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ στο δεξί άκρο θα αγωνιστεί ξανά ο Καλάμπρια. Για την αριστερή πλευρά, ο Σαλάχ-Εντίν έχει προβάδισμα έναντι του Κυριακόπουλου.

Στον άξονα, ο Λούζα αναμένεται να μείνει εκτός, έχοντας αγωνιστεί σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Τη θέση του στη μεσαία γραμμή αναμένεται να πάρουν ο Καμαρά και ο Κάνγκουα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με την Καϊράτ.

Σε ό,τι αφορά την επιθετική ανάπτυξη, ο Ταμπόρδα αναμένεται να έχει ρόλο πίσω από τον επιθετικό, είτε σε διάταξη 4-2-3-1 είτε σε 4-4-2, με τον Ιταλό να κινείται από τη δεξιά πλευρά. Στα αριστερά θα βρίσκεται ο Αντίνο, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Τετέι, που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τέλος κόντρα στην Καϊράτ, αναμένεται να πάρει ανάσες. Ο Ντέσερς, τον οποίο ο Νίστρουπ είχε αποσύρει νωρίς στο ματς της Πέμπτης, διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, με τον Λιβάι Γκαρσία να αποτελεί τον πιθανό παρτενέρ του.