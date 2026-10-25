Μπαρτζώκας: «Το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα - Σημαντικό να είμαστε σοβαροί»

Ο Ολυμπιακός έκανε με ευκολία το 4/4 στη Stoiximan GBL, επικρατώντας με 85-45 του Προμηθέα στην Πάτρα.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εικόνα που έδειξε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, στην κατάσταση των τραυματιών, αλλά και στο κατά πόσο είναι εύκολο να επικεντρωθούν στο μπάσκετ με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο άθλημα με το «Λιόλιος Gate».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός:

Για τον Ολυμπιακό του δευτέρου ημιχρόνου: «Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη το δεύτερο ημίχρονο. Γενικά, για ένα οκτάλεπτο-δεκάλεπτο παίξαμε καλά και ανοίξαμε τη διαφορά. Μετά έπαιξαν νεαροί παίκτες από τον Προμηθέα και είπα ότι έπρεπε να τους σεβαστούμε παίζοντας σοβαρά, να σεβαστούμε και τα παιδιά, αλλά και τον κόσμο. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, ιδίως για τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά και των άλλων ομάδων, που περιμένει μία φορά τον χρόνο να δει την ομάδα του. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς. Ήταν και ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να γίνει διαχείριση ενόψει της διαβολοβδομάδας».

Για την κατάσταση των τραυματιών ενόψει της διαβολοβδομάδας: «Θα δούμε. Αύριο έχει ατομική προπόνηση και ανάλογα με το πώς θα πάει το πόδι του θα δούμε. Ελπίζω να μπορέσει να παίξει ένα ή δύο παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, αλλά ξέρετε ότι αυτό πηγαίνει μέρα με τη μέρα. Αν σας πω κάτι τώρα, δεν είναι σίγουρο».

Για το κατά πόσο είναι εύκολο να επικεντρωθεί στο μπάσκετ με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Για μένα είναι πολύ εύκολο, γιατί θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι που ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα και τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, ο κόσμος που έχει έρθει για να δει την ομάδα μας, είναι αυτό που στο τέλος πρέπει να μείνει».