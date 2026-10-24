Μύκονος - Άρης 72-88: Σαν... σίφουνας πέρασε από το Νησί των Ανέμων

Επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ο Άρης πέρασε με το επιβλητικό 88-72 από τη Μύκονο και το κλειστό της «Άνω Μεράς» για την 4η αγωνιστική της GBL, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 3-1.

Οι «κίτρινοι» του Βασίλη Σπανούλη επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και, βασιζόμενοι στην πολυφωνία τους στην επίθεση αλλά και τη σταθερή αμυντική τους λειτουργία, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους.

Στην καλύτερή του εμφάνιση με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, ο Έι Τζέι Λιντέλ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, όντας ο απόλυτος MVP του αγώνα.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο 3-1, την ώρα που οι Κυκλαδίτες υποχώρησαν στο 1-3.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Άρης μπήκε «ζεστά» από τα 6.75 και με τον Τολιόπουλο να ευστοχεί στο έκτο τρίποντο του δεκαλέπτου έκανε το 15-24 στο 8'. Ο Μόργκαν με βολή έκανε το 21-28 του πρώτου δεκαλέπτου, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να «τρέχει» ένα 5-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου για το 21-33 και τη διψήφια διαφορά.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη πάτησε... γκάζι και με τρομερή ευστοχία και τρίποντο του Λιντέλ έκανε το 32-47 στο 18', με τον Άπλμπι από πλευράς Μυκόνου να παλεύει μόνος του στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο έληξε στο 36-49 υπέρ των «κιτρινόμαυρων» με jumpshoot του Τίγκα στην εκπνοή.

Στην επανάληψη, ο Μόργκαν «κουβάλησε» επιθετικά τον Άρη, όμως οι γηπεδούχοι χάρις σε καλάθια του Λοβ «μάζεψαν» τη διαφορά σε 54-59 στο 28', μπαίνοντας ξανά στη διεκδίκηση του ματς. Ο Τολιόπουλος «πήρε» το όπλο του και επανέφερε τον Άρη σε διαφορά ασφαλείας για το 58-70 στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Ο Λιντέλ πήρε τη «μπαγκέτα» στο φινάλε και φτάνοντας τους 22 πόντους και κλειδώνοντας ουσιαστικά την έκτη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 21-28, 36-49, 56-64, 72-88

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