· Άστον Βίλα · Μάντσεστερ Σίτι

Ο Τζάκσον «εκτέλεσε» τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βίλα Παρκ»

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκολας Τζάκσον, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, η Άστον Βίλα επικράτησε με 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι στο «Βίλα Παρκ», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Τζάκσον «εκτέλεσε» τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βίλα Παρκ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Άστον Βίλα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Νίκολας Τζάκσον αξιοποίησε την ασίστ του Τζον ΜακΓκίν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, σκορ που παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 52ο λεπτό. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, έπειτα από δημιουργία του Εντιαγέ, διαμορφώνοντας το 1-1.

Η χαρά των φιλοξενούμενων, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Στο 60ό λεπτό, ο Τζάκσον χτύπησε ξανά, αξιοποιώντας την ασίστ του Εμπαγέ και πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 2-1.

Η Άστον Βίλα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Νίκολας Τζάκσον ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα σπουδαίο τρίποντο στην Premier League.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:01 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος - Άρης 72-88: Σαν... σίφουνας πέρασε από το Νησί των Ανέμων

16:49 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Δόξα Λευκάδας - Ηρακλής

16:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τζάκσον «εκτέλεσε» τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βίλα Παρκ»

16:25 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Εκτός αποστολής ο Στρακόσα με τον Παναιτωλικό – Πότε επιστρέφει

16:22 GREEK BASKET LEAGUE

Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ - Εκτός Μοτιεγιούνας και Χάτζινς

16:17 EUROLEAGUE

EuroLeague: Σορτς και Λεντέι οι MVP της 7ης αγωνιστικής

15:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κόμο - Σασουόλο με βασικό τον Τάσο Δουβίκα

15:49 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ -ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της GBL

15:42 ΣΠΟΡ

Δεν τα κατάφερε κόντρα στον Μπασιλασβίλι ο Τσιτσιπάς και έμεινε εκτός τελικού στο Αλμάτι

15:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Tα νεότερα για την κατάσταση υγείας του Βίνσεντ Κομπανί

15:14 SUPER LEAGUE

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ - Εκτός Πέλκας και Λουσέ

15:01 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: «Παρών» ο Μπάρτλεΐ για το παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ - Η εξάδα ξένων της Ένωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας