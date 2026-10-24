Ο Τζάκσον «εκτέλεσε» τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βίλα Παρκ»

Η Άστον Βίλα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Νίκολας Τζάκσον αξιοποίησε την ασίστ του Τζον ΜακΓκίν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, σκορ που παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 52ο λεπτό. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, έπειτα από δημιουργία του Εντιαγέ, διαμορφώνοντας το 1-1.

Η χαρά των φιλοξενούμενων, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Στο 60ό λεπτό, ο Τζάκσον χτύπησε ξανά, αξιοποιώντας την ασίστ του Εμπαγέ και πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 2-1.

Η Άστον Βίλα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Νίκολας Τζάκσον ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα σπουδαίο τρίποντο στην Premier League.