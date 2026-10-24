Βαθμολογία Super League 2: Ανατροπή στο τέλος για τον Νέστο, άνετο «διπλό» για τη Νίκη Βόλου

Η Athens Kallithea και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο «Ελ Πάσο», στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League 2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με τον Μιχάλη Μανιά, όμως η αποβολή του Ματίγιεβιτς στο 59' άλλαξε τις ισορροπίες. Η ΑΕΛ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και ισοφάρισε στο 63' με τον Βαγγέλη Νοικοκυράκη, ενώ στις καθυστερήσεις έχασε σημαντικές ευκαιρίες για την ανατροπή.

Η Νίκη Βόλου επικράτησε με 2-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη της. Ο Λίγδας άνοιξε το σκορ στο 58ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ, ενώ ο Παμλίδης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 79', έπειτα από ασίστ του Σαλαμούρα.

Ο Νέστος Χρυσούπολης πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1 επί του Ολυμπιακού Β στο Ρέντη. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 13ο λεπτό με τον Λεγκίσι, όμως ο Τοπαλίδης ισοφάρισε στο 82', ενώ ο Σάμπλγιτς χάρισε το τρίποντο στην ομάδα της Καβάλας με γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 3-2 της Ελλάς Σύρου, πανηγυρίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 29' με τον Φαϊζάλ, όμως ο Παντελάκης ισοφάρισε στο 44'. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηλιάδης στο 52' και ξανά ο Παντελάκης στο 58' έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Η Ελλάς Σύρου μείωσε στο 88' με τον Μπουλλάρι και πίεσε μέχρι το τέλος για την ισοφάριση, χωρίς αποτέλεσμα.

Η βαθμολογία