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Σπανούλης: «Δεν ενθουσιαζόμαστε, χτιζόμαστε μέσα από νίκες και ήττες»

Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης, λίγο μετά τη νίκη του Άρη επί της Μυκόνου εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της GBL.

Σπανούλης: «Δεν ενθουσιαζόμαστε, χτιζόμαστε μέσα από νίκες και ήττες»
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Εύκολη νίκη επί της Μυκόνου πανηγύρισε ο Άρη στις Κυκλάδες, με τους «κιτρινόμαυρους» να επικρατούν με 88-72 και να φτάνουν τις έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, βελτιώνοντας παράλληλα το ρεκόρ τους στη GBL στο 3-1.

Αμέσως μετά το παιχνίδι στο κλειστό της «Άνω Μεράς», ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στα στοιχεία που έκριναν το ματς, επισημαίνοντας τις 25 ασίστ, τα 14 κλεψίματα και τα 23 λάθη του αντιπάλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Παίξαμε καλά εκτός από ένα πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο. Μοιράσαμε 25 ασίστ, κάναμε 14 κλεψίματα και αναγκάσαμε τη Μύκονο σε 23 λάθη. Στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα σωστά, συγχαρητήρια στα παιδιά.

Είναι δύσκολο μια ομάδα να φτάσει στο τοπ επίπεδό της τον Οκτώβριο, τόσο νωρίς σεζόν. Είμαστε μια νέα ομάδα, πολλά καινούρια πρόσωπα. Φτιαχνόμαστε μέσα από προπονήσεις, νίκες και ήττες.

Δεν ενθουσιαζόμαστε, ούτε απογοητευόμαστε, μιλάμε ειλικρινά μεταξύ μας».

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