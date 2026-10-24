· Παναθηναϊκός

Παρθενόπουλος: «Το ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα προστατευθεί το ελληνικό μπάσκετ»

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με δηλώσεις του στη Σερβία σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας πως δεν αρκεί η ηθική δικαίωση του «τριφυλλιού». 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παρθενόπουλος: «Το ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα προστατευθεί το ελληνικό μπάσκετ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που φώναζε, διαμαρτυρόταν και «πολέμησε» τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ. Το σκάνδαλο που ξέσπασε και συζητιέται σε όλη την Ευρώπη, δικαιώνει το «τριφύλλι», όμως αυτό δεν αρκεί.

Το ενδιαφέρον πανευρωπαϊκά είναι τεράστιο. Έτσι, η ιστοσελίδα της Σερβίας «Mozzartsport», φιλοξενεί δηλώσεις του Βασίλη Παρθενόπουλου. Με τον πρόεδρο της «πράσινης» ΚΑΕ να τονίζει πως το ζητούμενο είναι να «καθαρίσει» το μπάσκετ και να ξαναβρεί την αξιοπιστία του.

Αναλυτικά:

«Μετά από χρόνια προσφυγών, ανακοινώσεων και παρεμβάσεων, αλλά και κυρώσεων που αντιμετωπίσαμε, οι σημερινές εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα των ανησυχιών που επανειλημμένα εκφράσαμε.

Η ηθική δικαίωση, ωστόσο, δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα προστατευθεί το ελληνικό μπάσκετ και θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία του.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας και αναμένουμε την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν.

Η έγκαιρη και ουσιαστική αξιολόγηση των καταγγελιών και των προβληματισμών που είχαν διατυπωθεί θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε συμβάλει στην αποφυγή της σημερινής κατάστασης.Το ελληνικό μπάσκετ αξίζει να προχωρήσει μπροστά με ουσιαστικές αλλαγές, αξιοπιστία, ενότητα και προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας και της αθλητικής δεοντολογίας».

COMMENTS
LATEST NEWS
18:32 SUPER LEAGUE

AEK – Παναιτωλικός: Η νέα «κιτρινόμαυρη» πινελιά στην Allwyn Arena

18:27 SUPER LEAGUE

Ηρακλής - Κηφισιά: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

18:24 GREEK BASKET LEAGUE

Οι καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Άρη επί της Μυκόνου για την Stoiximan GBL (vid)

18:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Δουβίκας «χτύπησε» δύο φορές και χάρισε τη νίκη στην Κόμο (Video)

17:57 ΣΠΟΡ

Δύσκολη κλήρωση για τη Μαρία Σάκκαρη στο WTA 500 του Τόκιο

17:44 GREEK BASKET LEAGUE

Με... 11αδα κόντρα στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός AKTOR - Αυτοί έμειναν εκτός

17:43 GREEK BASKET LEAGUE

Παρθενόπουλος: «Το ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα προστατευθεί το ελληνικό μπάσκετ»

17:36 GREEK BASKET LEAGUE

Σπανούλης: «Δεν ενθουσιαζόμαστε, χτιζόμαστε μέσα από νίκες και ήττες»

17:31 SUPER LEAGUE 2

Βαθμολογία Super League 2: Ανατροπή στο τέλος για τον Νέστο, άνετο «διπλό» για τη Νίκη Βόλου

17:28 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κανονικά στην αποστολή για Βόλο ο Γιάγκουσιτς

17:25 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Περιστέρι - Μαρούσι

17:20 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Το ντέρμπι των «Δικεφάλων» στην Πυλαία για την 4η αγωνιστική της GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας