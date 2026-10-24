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Ηρακλής - Κηφισιά: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Δείτε τις ενδεκάδες που επέλεξαν ο Βάλτερ Ματσάρι και ο Σεμπαστιάν Λέτο για τη «μάχη» ανάμεσα σε Ηρακλή και Κηφισιά στο Καυτανζόγλειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστική της Super League.

Ηρακλής - Κηφισιά: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
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Ο Ηρακλής φιλοξενεί στο Καυτανζόγλειο την Κηφισιά για την 8η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να στοχεύουν στη νίκη, που θα τους ανεβάσει στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στη Θεσσαλονίκη έγιναν γνωστές οι επιλογές Ματσάρι και Λέτο για τις αρχικές ενδεκάδες.

Η ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Ραντόγια, Νιζέτ, Ίβι Λόπεθ, Πέδρο Μάρκες

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ραμίρεζ, Μάνσο, Ζολιμπουά, Φαν Άιμα, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Πόμπο, Αντόνισε, Σαγάλ, Χριστόπουλος

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