Παναθηναϊκός: Κανονικά στην αποστολή για Βόλο ο Γιάγκουσιτς

Μετά από το δύσκολο ταξίδι στο Αλμάτι, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη δύσκολη εκτός έδρας υποχρέωση με τον Βόλο στην πόλη της Μαγνησίας. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία τους για το ματς αυτό, με προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο νεαρός Κροάτης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Από εκεί φυσικά απουσιάζει ο Ουναΐ.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις.

Οι 24 παίκτες που συμπεριέλαβε ο Νίστρουπ στην αποστολή:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.