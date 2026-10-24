Με... 11αδα κόντρα στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός AKTOR - Αυτοί έμειναν εκτός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Καρδίτσα στο «T-Center» για την 4η αγωνιστική της GBL, θέλοντας να κάνει το «4 στα 4» και να συνεχίσει την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέλεξε να δώσει... ανάσες σε κομβικούς παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα, αφήνοντας εκτός της εξάδας των ξένων τους Σιλβέν Φρανσίσκο και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Παράλληλα, εκτός έμειναν και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Λευτέρης Μαντζούκας, ενώ θυμίζουμε πως οι Τζέριαν Γκραντ και Μουστάφα Φαλ βρίσκονται εκτός 8άδας ξένων και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Stoiximan GBL.

Οι διαθέσιμοι παίκτες του Παναθηναϊκού κόντρα στην Καρδίτσα: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Μωραΐτης, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Κουζέλογλου, Κέντρικ Ναν, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνος Μήτογλου, Μπράνκου Μπάντιο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ.