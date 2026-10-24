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Ο Δουβίκας «χτύπησε» δύο φορές και χάρισε τη νίκη στην Κόμο (Video)

Ο Τάσος Δουβίκας βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Κόμο, καθώς πέτυχε δύο γκολ στη νίκη με 2-0 επί της Σασουόλο.

Ο Δουβίκας «χτύπησε» δύο φορές και χάρισε τη νίκη στην Κόμο (Video)
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Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Κακερέτ από τα αριστερά και με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Κόμο συνέχισε να πιέζει και στο 60ό λεπτό ο διεθνής φορ χτύπησε ξανά, αξιοποιώντας την ασίστ του Ντα Σίλβα για να διαμορφώσει το 2-0.

Ο Έλληνας επιθετικός επιβεβαίωσε με αυτόν τον τρόπο την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, λίγες ημέρες μετά το γκολ που σημείωσε στη σπουδαία νίκη της Κόμο με 4-1 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο Champions League.

Με τα δύο τέρματα απέναντι στη Σασουόλο, ο Δουβίκας έφτασε τα πέντε γκολ στο πρωτάθλημα και τα οκτώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί σε 11 αναμετρήσεις από την αρχή της σεζόν.

Το 1-0:

Το 2-0:

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