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ΑΕΚ: Εκτός αποστολής ο Στρακόσα με τον Παναιτωλικό – Πότε επιστρέφει

Ο Θωμάς Στρακόσα δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Εκτός αποστολής ο Στρακόσα με τον Παναιτωλικό – Πότε επιστρέφει
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Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, παρότι βρίσκεται πλέον κοντά στην επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο γκολκίπερ της Ένωσης υπέστη κάταγμα στον καρπό στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Μάλιστα, δεν μπόρεσε να ενισχύσει την ομάδα του ούτε στις δύο αναμετρήσεις στην Αγγλία, απέναντι στη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι, για το Champions League.

LIVE MATCH: ΑΕΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (20:00 - Magenta Sport 1 League)

Το επόμενο ζητούμενο είναι αν ο Στρακόσα θα έχει τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, την προσεχή Τετάρτη (28/10), στην Τούμπα. Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί ενόψει της αναμέτρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ.

Σε περίπτωση που ο διεθνής τερματοφύλακας δεν είναι ακόμη έτοιμος, ο Σέρβος προπονητής έχει ως εναλλακτικές λύσεις τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι και τον νεαρό Μάριο Μπαλαμώτη. Η συμμετοχή του τελευταίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να καλύψει μία από τις δύο θέσεις νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών που απαιτεί ο κανονισμός της διοργάνωσης.

Η τελική απόφαση για τη θέση του τερματοφύλακα θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του Στρακόσα και τον σχεδιασμό του Νίκολιτς ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

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