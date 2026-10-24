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Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ - Εκτός Μοτιεγιούνας και Χάτζινς

Γνωστή έγινε λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στο «PAOK Sports Arena» η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Εκτός οι Τρέβορ Χάτζινς και Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ - Εκτός Μοτιεγιούνας και Χάτζινς
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο «Παλατάκι» την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να στοχεύει στο «4 στα 4» που θα τον διατηρήσει στην κορυφή του ταμπλό.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην Πυλαία έγινε γνωστή η εξάδα ξένων που δήλωσαν οι «ασπρόμαυροι» στον ΕΣΑΚΕ, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να «κόβει» από την αποστολή τόσο τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, όσο και τον Τρέβορ Χάτζινς.

Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ: Γκρέι, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Φόστερ, Μουρ

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