EuroLeague: Σορτς και Λεντέι οι MVP της 7ης αγωνιστικής

Οι Τι Τζέι Σορτς και Ζακ Λεντέι ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στην 7η αγωνιστική της EuroLeague, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει ότι οι δύο παίκτες μοιράζονται το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η EuroLeague γνωστοποίησε τους δύο κορυφαίους της αγωνιστικής, οι οποίοι συγκέντρωσαν από 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις τους.

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Βαλένθια επί της Παρί στη Γαλλία, με σκορ 104-93, οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και 8 ασίστ, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Τις ίδιες μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης βρέθηκε και ο Ζακ Λεντέι, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Βίρτους Μπολόνια με 90-81.

Ο φόργουορντ της ισραηλινής ομάδας σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double και συγκεντρώνοντας επίσης 33 μονάδες αξιολόγησης.