Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ - Εκτός Πέλκας και Λουσέ
Την αποστολή του για το εκτός έδρας παιχνίδι στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ έκανε γνωστή ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να μην υπολογίζει τόσο στον Δημήτρη Πέλκα, όσο και στον Τομ Λουσέ.
Επικίνδυνη «έξοδος» στην Κρήτη για τον ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για την 8η αγωνιστική της Super League (25/10, 20:00).
Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι στοχεύει στη νίκη που θα την διατηρήσει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, ενώ λίγο πριν ταξιδέψουν για τη «Μεγαλόνησο», ο Ιταλός τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή του για την αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα, εκτός παρέμειναν οι Λουσέ και Πέλκας με αμφότερους να ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα θεραπείας, την ίδια ώρα που ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει, έχοντας εκτίσει την ποινή του στο ντέρμπι με τον Ηρακλή.
Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.