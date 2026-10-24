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Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ - Εκτός Πέλκας και Λουσέ

Την αποστολή του για το εκτός έδρας παιχνίδι στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ έκανε γνωστή ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να μην υπολογίζει τόσο στον Δημήτρη Πέλκα, όσο και στον Τομ Λουσέ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ - Εκτός Πέλκας και Λουσέ
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Επικίνδυνη «έξοδος» στην Κρήτη για τον ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για την 8η αγωνιστική της Super League (25/10, 20:00).

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι στοχεύει στη νίκη που θα την διατηρήσει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, ενώ λίγο πριν ταξιδέψουν για τη «Μεγαλόνησο», ο Ιταλός τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή του για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, εκτός παρέμειναν οι Λουσέ και Πέλκας με αμφότερους να ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα θεραπείας, την ίδια ώρα που ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει, έχοντας εκτίσει την ποινή του στο ντέρμπι με τον Ηρακλή.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

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